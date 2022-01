DIETRO LE QUINTE. L’Amministrazione precisa che non vi è alcun collegamento con il progetto del Parco commerciale dell’ex Montecatini o con altre iniziative che periodicamente vengono rispolverate. Con l’acquisto però, sia il i vertici del Centro mercantile che il Guppo Franza, dovranno dialogare con il sindaco Midili se vorranno affacciarsi nel porto.

Il Comune di Milazzo ha acquistato l’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria di Milazzo: 27 mila metri quadrati con accesso da piazza Marconi. Dopo tre tentativi di vendita andati a vuoto da parte delle società che si occupa della gestione del patrimonio di Fs, l’Amministrazione comunale ha presentato istanza di acquisto facendo valere il diritto di prelazione assegnato dalla legge per acquisire l’ampia area che sorge alle porte di Milazzo, tra piazza Marconi e l’ex Montecatini, per pianificare una serie di interventi strategici. E oggi è arrivata l’accettazione da parte della Ferservizi e quindi ora si potrà concretizzare il passaggio di proprietà dell’ex scalo che presenta anche una parte a reddito, con canone annuo di 41.000 euro e scadenza contrattuale della locazione nel marzo 2023. Il prezzo finale è stato di 1 milione e 235 mila euro.

