Un gruppo di genitori e insegnanti del II circolo di Milazzo chiede alla dirigente scolastica Le Grottaglie un “atto di ribellione” e ad opporsi alle norme che impongono la vaccinazione obbligatoria per docenti e personale scolastico. Lo fanno con una lettera aperta inviata ad varie autorità: dal presidente della Repubblica, a quello del Consiglio dei Ministri fino al sindaco di Milazzo.

Si soffermano sulla «relazione educativa che si è instaurata tra gli insegnanti e i figli» e il rischio che comporterebbe l’allontanamento di docenti che non si vogliono sottoporre alla vaccinazione obbligatoria. «Da alcuni anni questa è diventata indissolubile e una brusca ed incomprensibile, soprattutto per i bambini più piccoli, separazione provocherebbe dei traumi e delle ferite narcisistiche con pesanti ricadute sulla loro serena costruzione di una robusta identità».

I genitori premettono che «la costante ed indisturbata diffusione del virus nonostante la capillare vaccinazione posta in essere che non ha contenuto la trasmissione e la propagazione del contagio, laddove invece, il tampone, con tutti i limiti che esso presenta, si sarebbe sostanziato come il migliore strumento di tracciamento e controllo della diffusione del virus,».

Per i firmatari, inoltre, «l’operatività, all’interno delle classi frequentate dai figli, di validissimi docenti che liberamente non si sono sottoposti a vaccinazione per svariati motivi del tutto personali non rappresenta un vulnus ostativo alla prosecuzione di una relazione umana e formativa di imprescindibile importanza per loro, foriera di uno sviluppo di coscienze sane, arricchenti e mitiganti il dilagare, purtroppo continuo, di tante distorsioni sociali».