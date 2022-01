Oltre settecento persone vaccinate e un centinaio rispedito a casa per l’impossibilità di affrontare la richiesta. L’hub gestito dalla struttura commissariale Covid di Messina ospitato al Parco Corolla è stato preso d’assalto non solo da chi fino ad oggi non si era vaccinato ma principalmente da chi richiede la terza dose.

Nel pomeriggio al centinaio di persone in fila è stato chiesto di ritornare domani o nei prossimi giorni poichè sarebbe stato impossibile inoculargli il vaccino prima della chiusura. Ad attendere c’erano persone sin dalla mattinata o che avevano prenotato on line sul sito siciliacoronavirus.it o al numero verde 800009966.

Un po’ tutti hanno aspettato “dopo le feste” con il risultato di invadere l’hub mamertino. La corsa alla dose va avanti da giorni con l’aumento dei casi di positivi. A Milazzo l’ultimo dato è di 326 ma nel giro di una settimana potrebbe aumentare in maniera sensibile. La struttura dell’Asp al Corolla, in realtà sta reggendo bene in quanto rodata, ma è pure vero che nelle ore di attività (dalle 9 alle 19) più di 700/750 dosi sono materialmente impossibili da distribuire.

Preso d’assalto anche l’area screening del terminal traghetti di via Tonnara dove i medici dell’Asp coordinati dalla struttura commissariale Covid di Messina hanno ripreso ad eseguire gli esami (prima l’area si trovava accanto al terminal aliscafi). Proteste per i ritardi da parte dell’Usca nell’effettuare i tamponi ai positivi e fornire i relativi risultati in tempi veloci. Il deputato regionale Pippo Laccoto, in una nota, ha chiesto il potenziamento della struttura. Da domani la Sicilia, intanto, passa in zona Gialla.