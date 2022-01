Milazzo, tuffo di Capodanno in Marina Garibaldi per accogliere il 2022 (VIDEO)

Milazzo, tuffo di Capodanno in Marina Garibaldi per accogliere il 2022 (VIDEO)

VIDEO. Anche quest’anno gli amanti del nuoto di Milazzo hanno accolto il nuovo anno con un tuffo in mare simbolico. Un appuntamento diventato tradizione che va avanti da dieci anni e che per la prima volta è stato organizzato nel cuore della città, nella spiaggia naturale in Marina Garibaldi. La temperatura, rispetto a ieri che era piuttosto mite, si è rivelata più bassa del previsto ma gli indomiti nuotatori non si sono tirati indietro.

All’appuntamento hanno partecipato pure milazzesi che vivono al nord, rientrati per le festività. A salutare gli audaci amanti del nuoto non solo curiosi ma anche un gruppo di ciclisti amatoriali impegnati in una “sgambata” di inizio 2022.