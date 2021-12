A Milazzo finanziati tre progetti nell’ambito della rigenerazione urbana per un ammontare rispettivamente di 1 milione e 400 mila euro, 2 milioni di euro e di 750 mila euro. In totale di tratta di ventotto milioni di euro destinati ai comuni di Messina, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, per la realizzazione di progetti volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. In particolare, alla Città dello Stretto è stato finanziato un progetto dell’ammontare di oltre 18 milioni e 700 mila euro e a Barcellona uno di quasi 5 milion

Questi fondi, che sono stati stanziati dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e con quello delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, consentiranno di investire in rigenerazione urbana, che rappresenta uno strumento fondamentale per riqualificare e valorizzare il territorio.

“Le nostre città, a partire dalla periferia, devono essere sostenibili con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini”, annunciano in una nota i parlamentari messinesi del MoVimento 5 Stelle, le senatrici Grazia D’Angelo, Barbara Floridia, i deputati Francesco D’Uva e Antonella Papiro e i deputati regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana.