Uno “Squalo manzo” (Heptranchias perlo) si è spiaggiato a Vaccarella, borgo marinaro di Milazzo. Si trova nella spiaggetta sotto la piazzetta in prossimità della chiesa di Santa Maria Maggiore

«Dispiace molto – scrive in un post su Facebook il biologo Marino Carmelo Isgrò – ma è una buona occasione per fare didattica facendolo vedere ai più piccoli per farli innamorare di questi meravigliosi animali che vengono sterminati in tutto il mondo. Portate i vostri figli, fateli innamorare di questi animali e in automatico faranno di tutto per proteggerli»