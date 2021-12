E’ caos tamponi a Milazzo. Anche oggi l’area screening per i tamponi gestiti dalla struttura commissariale Covid di Messina non ha aperto nonostante la comunicazione ufficiale diffusa nella serata di ieri alla stampa. I problemi sono principalmente legati a problemi logistici dovuti allo spostamento del servizio nell’altro terminal del porto, quello in via Tonnara (di fronte palestra Officine) che si rivolge ai passeggeri che devono imbarcare con il proprio mezzo sui traghetti Siremar/Caronte & Tourist. Qualche altro sostiene che la sospensione sia legata anche alla carenza di tamponi e reagenti dopo l’alto numero di richieste avute nel periodo natalizio.

Dalle notizie reperite da Oggi Milazzo stamattina il direttore dell’Asp Dino Alagna ha firmato gli atti con cui si dispone il trasferimento in via Tonnara ma prima della ripresa del servizio si devono attuare una serie di atti propedeutici come la sanificazione dei locali, il trasferimento delle attrezzature, l’allestimento degli ambulatori, l’organizzazione del servizio di sicurezza. Nel pomeriggio si dovrebbe effettuare un sopralluogo, ma – in questo momento – non si conoscono i tempi di apertura.

Molti milazzesi chiedono notizie sul servizio dell’Asp poichè vogliono accertarsi di essere negativi prima di prendere parte ai cenoni del primo dell’anno o andare a trovare i parenti per gli auguri. Tanta gente si è avvicinata agli stand che rimangono allestiti nel porto, accanto al terminal aliscafi, che rimangono desolatamente vuoti. L’alternativa al tampone gratuito dell’Asp rimane quello dei laboratori privati e delle farmacie ad un costo medio di 15 euro.