Uno sportello informativo a Villa Vaccarino per avere informazioni sulla campagna vaccinale rivolta ai bambini. Lo sportello InfoVax dell’Asp è stato inaugurato oggi da Alberto Firenze, commissario dell’Ufficio Straordinario Emergenza Covid a Messina, con il sindaco Pippo Midili

Nella centralissima villa milazzese è stato realizzato il “Villaggio di Natale”, promosso dall’associazione “ Messina Incentro”, presieduta da Lino Santoro Amante col patrocinio dell’amministrazione comunale. Una iniziativa che sta richiamando soprattutto i più piccoli, ai quali si rivolgerà questo sportello informativo dell’Asp di Messina. Le informazioni saranno date alle famiglie da personale specializzato per sensibilizzare la vaccinazione in età pediatrica e per le donne in stato di gravidanza.

Lo sportello sarà aperto dalle 17 alle 19 sino a domani.