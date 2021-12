Nello Musumeci ha visitato, lo scorso 3 dicembre, la chiesa di San Papino per visionare i lavori mostrando particolare interesse. Chiunque volesse sostenere la raccolta fondi può farlo tramite una donazione bancaria presso Banco BPM Milazzo, intestato a Parrocchia San Papino, causale: Restauro Altare Crocifisso, IBAN: IT76R0503482290000000004880 oppure in chiesa chiedendo ai Frati. Condividi questo articolo



Il parrocoringraziando tutti coloro i quali si sono attivati per la buona riuscita della sagra ha comunicato che i lavori di restauro dell’affresco, dopo i vari nullaosta e le dovute autorizzazioni, sono finalmente iniziati lo scorso novembre e ha informato che si è proceduto allo smontaggio dell’altare ligneo, alla messa in sicurezza dell’affresco e allo stacco dello stesso; in questo momento sia la macchina lignea come anche l’affresco si trovano nel laboratorio della ditta Calvagna Giovanni di San Gregorio (Catania) per i lavori di restauro.