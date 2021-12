Riaprirà domani giovedì 30 dicembre, in mattinata, l’area screening per i tamponi allestita dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19 Messina. Da due giorni la struttura non operava creando non pochi disagi. Decine le richieste giunte ad Oggi Milazzo per avere notizie sulla ripresa del servizio.

Stasera, invece, a Villa Vaccarino è stata predisposta una postazione dall’ufficio del Commissario Covid 19 per informazioni sulla vaccinazione. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Milazzo Pippo Midili e il presidente dell’associazione Messina in Centro Lino Santoro. «Questa è un’ottima iniziativa per informare i cittadini – ha detto il commissario Covid-19 di Messina Alberto Firenze – cercheremo di diffondere il più possibile le informazioni corrette che riguardano il vaccino in gravidanza e in età pediatrica. Questi punti info fax sono essenziali perché grazie ai nostri team di pedagogiste, adeguatamente formate riusciamo a fornire alla popolazione notizie corrette su tutto quello che riguarda la vaccinazione, cercando di combattere le fake news e la disinformazione organizzata».

Dopo l’incontro degli scorsi giorni con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, Firenze ha comunicato che, visto l’aumento esponenziale dei positivi in città e provincia, è stato preso l’impegno di trovare nuove aree per effettuare I tamponi. A Milazzo l’area screening sarà stata trasferita nelle prossime ore nella zona porto, però in locali al chiuso più confortevoli per permettere ai cittadini di accedere al test in modo più agevole.