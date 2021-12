PACE DEL MELA. L’istituto pacese quest’anno verrà ricordato anche per come ha scelto di festeggiare il Natale: la creazione ed installazione da parte dei ragazzi della scuola di un grande albero in metallo riutilizzabile. Sulla struttura, culminante in una stella, sono state incise piccole cavità che riflettono, illuminano ed irradiano di musica natalizia lo spazio circostante con effetti suggestivi. L’albero è pensato ed ideato per trasmettere attorno alla scuola la magia dell’intrattenimento. «Siamo felici di essere riusciti a portare a compimento questo progetto – afferma Cettina Ginebri, dirigente scolastica dell’istituto – e ringrazio di cuore i docenti Stracuzzi e Calcò per aver guidato gli studenti nella progettazione e realizzazione di un albero artistico, che con le sue luci e i suoi effetti musicali, rallegrerà l’area in cui sorge l’istituto fino all’Epifania»

