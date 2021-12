Ancora 23 persone risultate positive oggi a Milazzo e numero di contagiati che supera quota 300. Il dato comunicato dall’Asp al sindaco Pippo Midili infatti è di 310 cittadini che sono risultati, dopo il tampone molecolare eseguito dall’Usca, colpiti dal Covid.

Un aumento che purtroppo era atteso vista la crescente richiesta di tamponi, prima rapidi e poi, quando l’esito è positivo, di quelli molecolari. E, come già segnalato in più occasioni, il virus sembra essere inarrestabile con i più piccoli.

Nei centri vaccinali dell’Asp si registra comunque un incremento di vaccinazioni auspicato anche dalle istituzioni locali, se non altro per evitare situazioni di maggiore rischio per chi si contagio e non ha alcuna copertura.

Dovrebbe aprire nel pomeriggio, invece, l’area screening per i tamponi nel porto di Milazzo chiusa due giorni fa.

DIETRO LE QUINTE. Nelle farmacie di Milazzo e del comprensorio scarseggiano tamponi e medicine utilizzate per la cura del covid. Uno dei farmaci di cui non si troverebbe traccia sarebbe lo Zitromax, sia compresse che sciroppo, quest’ultima tipologia utilizzata dai bambini. C’è stato chi sarebbe dovuto arrivare a Montalbano Elicona per trovare il farmaco.