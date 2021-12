Mascherine FFP2 Obbligatorie nel nuovo decreto Covid-19, Dove e Quando Servono.

La cabina di regia del governo ha deciso ormai da giorni che le mascherine tornano obbligatorie anche all’aperto nelle zone bianche, e che le mascherine FFP2 saranno obbligatorie per una serie di attività.

Il 23 dicembre il CDM ha approvato il decreto “Festività” con nuove misure per contenere l’aumento dei contagi di Covid-19. Tra i provvedimenti è stato definito l’obbligo delle mascherine open air (all’aperto) anche in zona bianca e in particolare di quelle FFP2 per alcuni luoghi e ambienti specifici.

Come abbiamo già imparato durante la pandemia le mascherine sono un’arma fondamentale per combattere il contagio da COVID-19. Lo aveva già detto il ministro Speranza e lo ha confermato l’esito della cabina di regia, deliberando una serie di decisioni che cambieranno la nostra vita nelle prossime settimane.

La variante Omicron spaventa, e soprattutto si sta diffondendo sempre più rapidamente in Italia.

Tra le nuove misure per contrastare la pandemia ci sarà l’obbligo di mascherina anche all’aperto in tutta Italia, compresa la zona bianca. Ma soprattutto l’introduzione della mascherina FFP2 obbligatoria in alcuni luoghi o situazioni.

Dove è obbligatorio indossare la mascherina FFP2:

Cinema

Teatri

Luoghi di intrattenimento e assimilati (come i musei);

Eventi sportivi

Mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, treni, Navi)

Mezzi pubblici locali (Bus, Tram metro)

Differenza tra Mascherina FFP2 e Mascherina Chirurgica:

La Mascherina FFP2, a differenza della chirurgica e degli altri tipi di mascherine, ha una percentuale di filtraggio molto elevata (protegge anche da particelle più piccole).

Secondo gli esperti è indispensabile per contrastare una variante contagiosa come la Omicron, soprattutto in spazi al chiuso, in cui si sta molte ore (cinema, aerei, treni) o in luoghi dove si crea molto assembramento, come stadi e metropolitane.

Il senso di queste misure è quello di bloccare o perlomeno rallentare il più possibile la circolazione della variante Omicron.

Quanto Protegge la Mascherina FFP2?

La mascherina FFP2 Protegge e riduce allo 0,1% il rischio d’infezione.

Questo quanto emerso da uno studio condotto dall’Istituto Max Planck, un istituto di ricerca tedesco pubblicato a dicembre e citato dall’Economist.

Ma cosa vuol dire veramente? Ecco un esempio

Se mettiamo due persone a distanza di 3 mt l’una dall’altra.

Una di loro non vaccinata, l’altra positiva al Covid-19.

In meno di cinque minuti la persona senza vaccino sarebbe infettata con quasi il 100% di certezza.

Se le stesse due persone alla stessa identica distanza questa volta indossassero la mascherina FFP2 (nel modo corretto): il rischio di contrarre il virus si ridurrebbe allo 0,1%.

Questo però, non è l’unico studio che si è occupato di mettere in risalto quanto sia alta la difesa della Mascherina FFP2 dal coronavirus.

Perché le mascherine FFP2 Proteggono di più?

Oltre alle classiche mascherine chirurgiche o quelle in tessuto, valide per evitare di contagiare gli altri ma meno per proteggere sé stessi, ci sono le mascherine filtranti facciali certificate, anche conosciute come FFP “Filtering Face Piece”.

Questi dispositivi di protezione sono fatti da diversi strati di tessuto in grado di filtrare i cosi detti “aerosol” piccole particelle che trasportano il virus.

Come Le Mascherine FFP Proteggono dal Virus?

Tra gli strati che compongono questo tipo di mascherine c’è anche un filtro di polipropilene che crea minuscoli e irregolari sovrapposizioni tridimensionali ideali per intrappolare le particelle.

Per semplificare questo concetto, basta pensare al diverso spessore e consistenza delle mascherine FFP2 rispetto alle classiche mascherine chirurgiche, al tatto le prime risultano “imbottite”.

La capacità dello strato di fibre che compongono la mascherina di catturare le più piccole goccioline respiratorie si chiama “efficienza di filtrazione (FFE)”.

Le fibre, di materiale sintetico, hanno dimensioni variabili e una carica elettrostatica in grado di attrarre e catturare particelle di diverse dimensioni.

Le mascherine FFP2 hanno una trama di fibre più fitta rispetto a quella a trama larga che utilizzata per produrre le altre (es. quelle in cotone) questo è esattamente quello che aumenta l’efficienza nella protezione.

Ecco perché una mascherina in cotone è meglio che nessuna mascherina, e perché una mascherina FFP2 è definita più protettiva rispetto ad una mascherina chirurgica.

Avendo una migliore aderenza al viso, poi, la mascherina FFP2 con la sua forma a cono non permette all’aerosol di fuoriuscire ma lascia spazio intorno alla bocca e alle narici.

Già dall’inizio della pandemia le mascherine FFP2, Proprio per il loro alto livello di filtraggio, sono utilizzate in ambienti ad alto rischio, come gli ospedali, allora perché non scegliere di indossarle anche in metropolitana? o per andare a vedere un film al cinema? Prima di questo decreto era una scelta discrezionale ora non più.

Come riconoscere mascherine FFP2 certificate

Gli italiani hanno cominciato a conoscere l’efficacia e l’importanza delle mascherine FFP2 all’inizio della pandemia. Ricordiamo come nei primi mesi di convivenza con il Covid-19, in Italia si siano riscontrate grosse difficoltà nell’approvvigionamento e nel reperimento di questi indispensabili strumenti. Spesso ci siamo anche trovati di fronte a mascherine FFP2 che non rispettavano gli standard richiesti.

Oggi i sistemi produttivi italiani, e mondiali si sono organizzati e per essere messe in commercio le mascherine FFP2 devono prima essere analizzate da un organismo terzo che certifica i requisiti riportati nella norma tecnica EN 149:2001 sulla protezione delle vie respiratorie.

Solo dopo aver ottenuto il “via libera” il produttore potrà utilizzare il marchio CE ed apporlo su ogni singola mascherina FFP2.

Ma la domanda rimane,

Come riconoscere le mascherine FFP2 a norma?

La confezione e il prodotto devono riportare il marchio CE accompagnato da un codice di quattro numeri. (Questo codice identifica il laboratorio che ha certificato il prodotto garantendone gli EN 149:2001)

Il marchio CE deve avere proporzioni precise. Se è diverso o ha dimensioni differenti può essere contraffatto e quindi non rispettare gli standard di sicurezza europei.

Consultare l’elenco degli Enti certificatori Ufficiale sul database “Nando” della Commissione Europea.

Dove acquistare mascherine FFP2 certificate online

Acquistare mascherine certificate significa scegliere le mascherine più protettive attualmente disponibili in commercio. È molto importante però scegliere mascherine che rispettano le normative in vigore.

Su CommercioVirtuoso.it potrete acquistare tanti modelli di FFP2, anche a prezzi scontati solo da commercianti e negozi italiani. Sul Marketplace italiano potete acquistare anche alcune mascherine FFP3 dotate di standard ancora più protettivi.

Soffermiamoci sulle Mascherine FFP2 alla luce dei recenti provvedimenti del Governo, che rendono questo tipo protezione individuale indispensabile in cinema, teatri, stadi, sui mezzi di trasporto (anche bus e metro) e in occasione di grani eventi.

Come visto in precedenza a differenza delle mascherine chirurgiche, quelle FFP2 hanno un potere filtrante maggiore, sia per chi le indossa che in uscita. Nonostante siano monouso, le mascherine FFP2 hanno un’efficienza filtrante standardizzata ai sensi della norma EN 149:2001+A1:2009. Concentriamoci quindi su queste ultime per scoprire insieme quali sono i modelli certificati in vendita su CommercioVituoso.it

Tra le FFP2 Certificate più vendute di sempre su CommercioVituoso.it troverete le ZOOBOO, conformi per l’appunto allo standard europeo CE2163 UNI EN 149:2001+A1:2009. Si tratta probabilmente di una delle migliori mascherine FFP2 Certificate in commercio ad un prezzo imbattibile.

Sono composte da 5 strati che proteggono non solo chi le indossa ma anche i terzi.

Ben 20 pezzi, ciascuno confezionato singolarmente per garantire la massima protezione dagli agenti esterni. Il costo unitario è di appena 0.75 centesimi. Con poco meno di 15 euro avrete una fornitura di FFP2 per tutta la famiglia.

https://commerciovirtuoso.it/collections/maschere-e-respiratori/products/20-mascherine-ffp2-bianche-zooboo-20x-mascherina-bianca-dpi-marchio-ce-imballate-singolarmente

Tra le migliori e più vendute mascherine FFP2 certificate su CommercioVirtuoso.it ecco quelle REXPIRIA

Queste maschere FFP2 a 4 strati sono certificate ai sensi delle norme in vigore (CE 0370 EN 149:2001+A1:2009). Hanno un’ottima resistenza e risultano molto confortevoli durante le attività giornaliere. In queste mascherine è Fondamentale la presenza della clip regolabile per il naso, che permette un’ottima aderenza al volto. Anche i cinturini elastici sono studiati per ridurre al minimo il disagio, risultano confortevoli e morbidi. La confezione base contiene 10 mascherine monouso, in vendita a 0.99 euro l’una ma anche in altri formati convenienza che arrivano fino a 0.70 centesimi.

https://commerciovirtuoso.it/products/mascherina-ffp2-rexpiria-certificazione-ce-2163-dispositivo-di-protezione-individuale-da-0-79-al-pezzo-imbustata-singolarmente-dpi

Le mascherine bianche non fanno per voi? Ripiegate sulle mascherine FFP2 Nere Certificate

Anche se il colore cambia sicurezza e protezione rimangono inalterate anche perché le certificazioni sono la priorità che tutti devono valutare al primo posto per scegliere dispositivi affidabili. C’è comunque chi proprio non riesce a sopportare di indossare la classica mascherina ecco allora il nero che come si dice “va con tutto”.

Senza rinunciare agli standard normativi su commerciovirtuoso.it si possono acquistare le mascherine FFP2 Nere RYK MEIYI Made In Italy.

Spesso nei negozi e su altri siti le Mascherine nere costano di più di quelle bianche. Non in questo, dove il costo unitario è di 1 euro a mascherina. https://commerciovirtuoso.it/products/60-mascherine-protettive-ffp2-nere-certificate-ce-sigillate-singolarmente-mascherina-approvata-con-marchio-ce-3-scatole-da-20

Protech, le mascherine Ffp2 Made in Italy multicolor in confezione da 10 pz

La garanzia di scegliere mascherine certificate e prodotte in Italia è sicuramente un valore aggiunto di non banale importanza. Ecco perché guida alla scelta della migliore mascherina inseriamo Ffp2 certificate Protech prodotte in Italia da Blue Sail SRL. Aazienda italiana, che realizza mascherine conformi allo standard europeo EN 149:2001+A1:2009. Le mascherine FFP2 Colorate Protech Blue Sail SRL sono vendute su CommercioVirtuoso.it in confezione da 10 pezzi multicolor a 0.99 Euro. https://commerciovirtuoso.it/products/10x-mascherina-ffp2-colorata-dpi-protezione-certificata-ce-mascherine-colorate

Ci auguriamo di avervi fornito un quadro utile dal quale attingere per scegliere tra le migliori mascherine Ffp2 certificate. In alternativa, qui troverete tanti altri modelli di Mascherine FFP2.

Se invece siete alla ricerca di una protezione ancora maggiore su CommercioVirtuoso.it Troverete anche le Mascherine FFP3

https://commerciovirtuoso.it/products/25-mascherine-ffp3-mascherina-dispositivo-di-protezione-individuale-2-76cad-marchio-ce-0370-nasello-in-memory-foam-imbustate-singolarmente

E per gli amanti delle mascherine in stoffa lavabili, ecco qui le i modelli disponibili per affrontare la giornata con il massimo stile.

Vedi tutte le mascherine in tessuto riutilizzabili.

Mascherine FFP2 online: come riceverle anche il giorno dopo

Le mascherine Ffp2 sono obbligatorie per entrare in cinema, teatri, stadi e mezzi pubblici. Ecco dove acquistarle online.

La notizia recente riportata dal Corriere della Sera il 27 dicembre passato è che le scorte di mascherine FFP2 stanno per esaurirsi e la cosa non sembra valere solo per le farmacie. Sta succedendo anche online.

Il decreto del governo che impone di utilizzare mascherine FFP2 nei luoghi sopra ha spinto la prevedibile corsa all’acquisto alla quale abbiamo assistito anche qui.

Molti modelli sono andati esauriti. Ecco quindi alcuni modelli certificati di Mascherine FFP2 ancora acquistabili online su commerciovirtuoso.it.

Mascherine FFP2 Fantasia con Spedizione Ultra Rapida:

La fantasia è molto bella e la spedizione ultrarapida molto gradita in questo momento di necessita. Queste Mascherine FFP2 arrivano anche in giornata in alcune zone d’Italia ma al massimo entro 48h su tutto il territorio Nazionale. Per chi volesse uscire dai banali schemi abituali, queste mascherine FFP2 offrono una vasta gamma di fantasie e trame creative, che si distinguono dai classici modelli a tinta unita.

https://commerciovirtuoso.it/products/10-mascherine-protettive-ffp2-fantasia-2-mascherine-ffp2-x-5-fantasie-10-marcherina-certificata-ce-mascherina-filtrante-protettiva

La confezione contiene 10 pezzi confezionati singolarmente.

Mascherine Colorate FFP2 per essere sempre alla moda:

L’estetica è il massimo ma la parte più interessante di queste mascherine FFP2 è la spedizione: arrivano entro Capodanno.

Disponibili in 9 colori differenti in una confezione da mascherine sigillate singolarmente queste mascherine FFP2 sono perfette per essere abbinate a qualsiasi outfit.

https://commerciovirtuoso.it/products/10x-mascherina-ffp2-colorata-dpi-protezione-certificata-ce-mascherine-colorate

Mascherine FFP2 Colorate:

Come sopra, queste mascherine colorate tinta unita sono divertenti e facili da abbinare, e la spedizione super veloce, assieme ad un prezzo molto competitivo le rende appetibili. La consegna è prevista entro 24 ore dall’ordine.

https://commerciovirtuoso.it/products/20-mascherine-ffp2-colorate-certificate-ce-sigillate-singolarmenteprotettive-mascherina-ouyi-colorata

In vista di un futuro nel quale le mascherine chirurgiche saranno bandite andate sul sicuro scegliendo mascherine FFP2 Certificate, evitate le truffe online e acquistate regali, prodotti per il fai da te ed enogastronomici su CommercioVirtuoso.it. Così supporterete piccole attività italiane risparmiando soldi e facendo una scelta etica.