VIDEO. Il Natale fa sempre notizia. E’ questo il claim del video delle feste di Oggi Milazzo. Uno spot nato da una idea pazza del giornalista Gianfranco Cusumano diventato realtà grazie alla collaborazione con FraFilms, società specializzata in video promozionali con richieste da tutta Italia. Il filmaker Francesco Romagnolo non solo ha curato riprese e regia ma anche la scrittura della sceneggiatura e il montaggio. FraFilms si occupa di produzioni video di ogni genere. Dispone di attrezzature di ultima generazione, in grado di supportare ogni esigenza creativa.

Quello di Oggi Milazzo è un video ricco di effetti speciali che non può che strappare un sorriso e far guardare al nuovo anno con maggiore speranza.

Protagonisti la giovane Flavia Bongiorno, Alessandro Pagano nel ruolo di “Spirito del Natale”, un cameo del direttore di questa testata, Rossana Franzone, e tanti altri (ma non vogliamo spoilerare troppo). Condividetelo (LO TROVATE IN BASSO) sulle vostre pagine social. Buone feste