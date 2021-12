Si è conclusa nei giorni scorsi la consegna dei pacchi di Natale donati da Giovanni Bono e dal gruppo di ciclisti “Gli Amici di Gibo”che lo scorso giugno hanno organizzato una “pedalata solidale” proprio per raccogliere dei fondi in favore delle famiglie indigenti del territorio.

Una consegna che ha permesso di regalare un sorriso e sostenere in questo difficile periodo circa 250 famiglie residenti nei comuni della fascia tirrenica da Milazzo fino a Villafranca Tirrena.

Una straordinaria iniziativa di beneficenza che ha pochi precedenti, nata – come dichiarato dall’assessore Simone Magistri – dalla collaborazione tra Assessorato ai Servizi Sociali e “Amici di Gibo” e resa possibile grazie alla sensibilità di Giovanni Bono, al fondamentale supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Milazzo – Isole Eolie che si sono occupati per quasi un mese della preparazione e della consegna dei pacchi di Natale nei vari comuni del comprensorio ed alla collaborazione delle varie amministrazioni comunali coinvolte.