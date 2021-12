Il commissario Covid-19 di Messina Alberto Firenze ha disposto per domani, 28 dicembre, la chiusura momentanea dell’area screening per i tamponi a Milazzo. Visti i problemi logistici dovuti allo spostamento della stessa in un’altra zona nelle vicinanze in locali al chiuso più confortevoli, domani non sarà possibile effettuare i tamponi. Verosimilmente già il 29 dicembre l’area tamponi sarà riaperta nelle ore pomeridiane per permettere ai cittadini di fare i tamponi.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin