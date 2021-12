Continua a diffondersi il virus a Milazzo. Ieri nuovo aumento di altri 13 positivi e dato complessivo di persone che risultano contagiati da Covid che sale a 249.

Da oggi la città risulta classificata in “zona arancione” con tutte le prescrizioni che sono previste dalla normativa. Il rischio è che i “numeri” possano crescere ancora visto che i risultati dei tamponi molecolari eseguiti presso le postazioni dell’Usca, arrivano a singhiozzo e non sempre in maniera tempestiva. E contestualmente anche il numero di persone che si sottopone a verifica, dopo un “tampone rapido” positivo, è in costante ascesa.

Una situazione che ovviamente accresce i timori e per questo il sindaco Midili ormai quotidianamente rinnova il suo appello al distanziamento e al mantenimento della mascherina obbligatoria, oltre a far ricorso al vaccino.