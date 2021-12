«Il progetto – spiega la promotrice Eugenia Kozyreva del locale Mare Mosso in 9d – ha l’obiettivo di valorizzare l’ambiente storico del Borgo. Coinvolgendo artisti ed artigiani del posto si intende rendere il Borgo “una casa dove vive l’arte”. Coinvolti nell’iniziativa musicisti Gianluca Rando e Mattia Pascale, gli artisti Simone Formica, Federico Panasiti, Lucia Giammillaro, Alexandra Aspa, Patryk Roszak, Franco Alioto, Maurizio Guerreschi e gli artigiani Chiara Paolini, Cristina Galdi, Terryco Bijoux.

Si chiama “Feste di Natale al New Borgo Culturale” l’evento organizzato dai locali del Borgo di Milazzo che hanno allestito un percorso artistico/espositivo nelle vie che conducono al Castello. Fino al 6 gennaio saranno esposti oggetti artigianali opere di artisti contemporanei del comprensorio.

Feste di Natale al New Borgo Culturale”, esposizione di quadri e oggetti artigianali per rivitalizzare la zona del castello

