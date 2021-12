La società milazzese di TRADITIONAL KARATE SICILY alla guida del MAESTRO TRIMBOLI FRANCESCO 5° DAN si è distinta nella manifestazione “Trofeo di Natale FE.S.I.K-C.S.I.” tenuta presso il centro sportivo Leonardo da Vinci di Catania. Quattro le società sportive provenienti da diverse provincie siciliane che hanno visto diversi atleti misurarsi nelle categorie Kata individuale, Kata a squadre, Kumite Sportivo Individuale (Shobu Nihon), Kumite individuale.

La manifestazione ha visto classificata al 2° posto assoluto nelle varie categorie la società sportiva milazzese nonostante la presenza di blasonate società sportive presenti con atleti di rilievo nazionale.

Soddisfatto il maestro Trimboli per i suoi primi classificati nella varie categorie e soprattutto per i giovanissimi (erano presenti le categorie a partire da 6 anni) che hanno potuto gareggiare per la prima volta in un contesto agonistico, alla presenza di una terna arbitrale internazionale.

Un plauso ai partecipanti: DE MARCO EDOARDO,TRIMBOLI STEFANO, MUNAFO ‘ GIOVANNI,SAMUELE GENOVESE, SAMUELE MARTINO, LA ROSA DAVIDE,PITI RICCARDO , TRIFIRO GABRIELE, BENEDETTO MARINO, IRATO SALVARE, DE GAETANO FRANCESCO, CURRO’ DANIELE ,CICERO LEONARDO, DE GAETANO GIUSEPPE,MAIORANA LORENZO.

Gli atleti ora inizieranno la preparazione per il prestigioso torneo “MALTA Karate OPEN” che si terrà nel mese di marzo 2022 e che vedrà partecipare atleti provenienti da decine di nazioni.