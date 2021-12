A Villa Vaccarino, invece, c’è stata l’iniziativa “ Regalaci un sorriso “, caratterizzata dalla consegna alle famiglie segnalate dall’assessorato servizi sociali, di pacchi dono per i loro bambini. I promotori della manifestazione sono stati l’esperto del sindaco, Peppe Abbriano e il gruppo di “Diventerà Bellissima”. “Una serata veramente dal sapore natalizio – ha detto Abbriano – grazie a tutti quelli che hanno collaborato».

Tre ancora le giornate per ammirare il lavoro portato avanti dall’associazioneguidata da Enzo Paci: domenica 26 dicembre, 2 gennaio e giovedì 6 Gennaio sempre dalle 17. Ovviamente obbligatorio per l’accesso il Green pass.

Buona la prima per il “ Presepe Vivente ” organizzato dall’associazione teatrale “Borgo Antico” all’interno della Cittadella fortificata di Milazzo. Ad animare il vecchio maniero ci sono stati rappresentazioni teatrali, danze e giochi medievali, ma anche canti e giocolieri nei vari ambienti del Castello. Coinvolto anche lo spazio espositivo del Museo del Mare, dove è stato posizionato, sotto il grande scheletro di Siso, il presepe donato lo scorso anno dal Liceo Articoli “Renato Guttuso” di Milazzo, creato interamente attraverso l’utilizzo di materiali naturali trovati in spiaggia, che hanno dato vita al “l’adorazione dei Magi”.

Natale, previste altre tre date per visitare il presepe vivente dell’associazone “Borgo Antico”

