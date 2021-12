MESSINA. Inaugurato a piazza Cairoli un nuovo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken. Si tratta del primo ristorante del brand a Messina e il settimo in Sicilia, regione strategica per lo sviluppo di KFC nel nostro Paese. Con la nuova apertura salgono a 56 i locali KFC in Italia.

Il ristorante crea 36 nuovi posti di lavoro ed è gestito in franchising dalla ZR srl, società nata per volontà della Zenith SPA di Messina, importante realtà nei servizi di outsourcing per le grandi catene alberghiere e con migliaia di dipendenti in Italia, e dalla Fratelli Raffa, storica azienda nel settore della rosticceria tradizionale e della ristorazione veloce.

«Questa è stata una scelta “di territorio” e di merito da parte della nostra azienda – spiega l’amministratore di ZR srl Andrea Raffa – per fornire risposte occupazionali significative in una città come Messina, alle prese con tante difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro e che reclama a gran voce nuove opportunità, soprattutto per i più giovani. Altrettanto significativa è poi la scelta di volersi collocare proprio a Piazza Cairoli, crocevia di tante persone provenienti anche dalla provincia e dalla vicina Reggio Calabria ma allo stesso tempo sede ideale per la presenza del nuovo ristorante, che contribuisce così a sostenere e potenziare le attività del cuore commerciale della città di Messina».

Il ristorante di Messina offre 76 posti a sedere ed è aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte. La versatilità dei servizi nei ristoranti KFC risponde alle esigenze di clienti sempre più abituati a una dimensione multichannel: e così è possibile ordinare attraverso i chioschi presenti in sala, che consentono massima comodità, velocità e sicurezza nella fase di scelta e ordinazione dei prodotti, e utilizzare il servizio di clicca e ritira attraverso la App di Kfc Italia.