A Milazzo il Covid continua a diffondersi in maniera preoccupante. Le persone risultate positive al tampone molecolare eseguito presso i drive in dell’Usca sale a 231. Trenta positivi in più rispetto a ieri. Una situazione che ovviamente accresce i timori nella città del Capo, al pari degli altri centri della provincia e dello stesso capoluogo, specie in considerazione del tasso di contagiosità elevato che si sta registrando e che coinvolge sempre di più i più giovani e bambini.

