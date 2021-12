Centotredicimila euro. E’ questa la cifra incassata nei primi tre mesi del servizio di sosta a pagamento dalla Tc Italia Servizi, la società che si è aggiudicata la gestione degli stalli blu nel centro cittadino attivi dal 13 agosto scorso. Il comune di Milazzo per i mesi di agosto, settembre e ottobre incasserà 76 mila euro, pari al 56,25% degli introiti. Una somma ben al di sotto delle previsioni. Secondo i tecnici del comune che hanno predisposto il capitolato d’appalto il valore della gara ammonterebbe a un milione 231 mila euro, dunque nel primo trimestre – se la previsione fosse stata rispettata – dovevano essere incassati 307 mila euro (quattro volte tanto la cifra reale).

E’ logico che il momento più redditizio rimane il periodo estivo e alla fine si dovrà fare una media, ma la tendenza è quella di un utilizzo ben al di sotto delle aspettative.

Il servizio è iniziato lo scorso 13 agosto con non poche defaillance. Per lungo tempo non erano disponibili le app che consentivano di pagare tramite smartphone (DropTiket e EasyParK) e non si potevano utilizzare le carte elettroniche nei totem. Ancora ad oggi in piazza XXV Aprile non sono stati installati i sensori per rilevare i pagamenti. In corso d’opera si sono apportati correttivi, è stata inserita la possibilità di pagare la mezz’ora a 60 centesimi e previsto il pagamento fino alle 2 di notte.