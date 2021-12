Supera la soglia dei 200 il numero dei positivi in città. La settimana si apre con un ulteriore incremento rispetto a sabato e oggi sono 201 le persone risultate positive al tampone molecolare eseguito presso i drive in dell’Usca.

Anche a Milazzo dunque crescita di casi al pari degli altri centri della provincia e dello stesso capoluogo a conferma che il virus in queste settimane ha ripreso a propagarsi in maniera abbastanza intensa, con un tasso di contagiosità elevato.

