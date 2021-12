Primo appuntamento col presepe vivente , oggi, domenica 19 dicembre , alle 17 nella straordinaria location rappresentata dalla Cittadella Fortificata. A curare la rappresentazione sarà l’associazione teatrale “ Borgo antico ” che ripeterà il suggestivo evento il giorno di Santo Stefano (26 dicembre), il 2 ed il 6 gennaio. L’edizione di quest’anno, che ritorna dopo sei anni di assenza, coinvolgerà oltre centoventi persone che – come ha spiegato il promotore, Enzo Paci , fondatore dell’associazione “Borgo Antico” – hanno dato la loro disponibilità con l’intento di rilanciare una rappresentazione tra le più antiche e affascinanti della tradizione milazzese.

