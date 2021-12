Continua a crescere la curva dei positivi. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, a Milazzo sono saliti a 169 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone. E il dato potrebbe aumentare ancora visto che il numero dei tamponi molecolari eseguiti dall’Usca sta registrando una crescita quotidiana nel drive in realizzato presso il nuovo Palasport.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin