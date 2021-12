MESSINA. Caronte & Tourist ha premiato con una borsa di studio 20 studenti degli istituti superiori “L. Nostro – L. Repaci”; “E. Fermi” e “I.P.ALB. – TUR”. La cerimonia si è svolta stamane presso l’Aula “Emanuela Loi” dell’Istituto Alberghiero I.P.ALB.-TUR di Villa San Giovanni; presenti per il Gruppo Caronte & Tourist gli Amministratori Delegati, Vincenzo Franza e Lorenzo Matacena, e il Capo del Personale e della comunicazione, Tiziano Minuti. Undicesima e dodicesima edizione insieme, per premiare le studentesse e gli studenti più meritevoli degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

«Giovani – hanno ricordato la Dirigente Scolastica dell’I.P.ALB. – TUR. Carmela Ciappina e Maria Stella Spezzano dell’Istituto “Nostro – Repaci”, anche in rappresentanza della prof.ssa Graziella Remondino dell’Istituto “Enrico Fermi” – che hanno avuto insieme a tutti i loro compagni la forza e la tenacia di superare due anni difficili; ragazzi che nonostante l’emergenza pandemica, hanno dimostrato una straordinaria capacità di concentrazione, che hanno tenuto a mente il loro obiettivo e lo hanno raggiunto, con esiti eccellenti». «Sono i ragazzi – ha detto Vicenzo Franza – cui adesso Caronte & Tourist consegna un premio che non è solo un assegno ma ha un valore simbolico trascendente; rappresenta l’impegno della Compagnia a sostegno della voglia di fare e delle ambizioni di tanti giovani che, con coraggio, hanno deciso di restare, di spendersi per la loro terra e nella loro terra o che hanno intrapreso già la loro carriera in vari centri d’Italia e del mondo».

Ecco i nomi dei ragazzi premiati con le borse di studio C&T: Alessia Picone; Sara Madonna; Marianna Chirico; Manuela Jole Galzerano; Domenico Barilla; Fortunato Scarfone; Rocco Galletta; Giada Bellè; Giusy Dattola; Gabriele Floccari; Dario Porcino; Giuseppe Gabriele Fedele; Grazia Ventura; Federico Omar Jaballah; Darren Ragdoo; Elisa Esposito; Stefania Elisabetta Musicò; Elison Campolo; Tatiana Russo; Alin Alexandru Tiriac