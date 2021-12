MESSINA. Sarà quello di Edoardo Bennato il primo spettacolo della rassegna natalizia “Messina, il Natale della Rinascita” curata dal Comune di Messina. Bennato si esibirà sabato 18 dicembre e sarà accompagnato sul palco dai suoi inseparabili musicisti, Giuseppe Scarpato alla chitarra, Gennaro Porcelli alla chitarra, Arduino Lopez al basso, Raffaele Lopez alle tastiere e Roberto Perrone alla batteria per un concerto antologico che ripercorrerà tutti i più grandi successi che lo vede protagonista della scena musicale italiana fin dal lontano 1966.

In programma per le festività natalizie ci sono anche i concerti di Michele Zarrillo (20 dicembre), Riccardo Fogli (21 dicembre), Tinturia (26 dicembre), la Nuova compagnia di Canto popolare (28 dicembre), il 30 un evento da confermare con un range di nome che va da Mahmood, a Sangiovanni o Achille Lauro, per sabato 31 un cast di siciliano con Nino Frassica e il suo gruppo musicale e a seguire il concerto di Carmen Consoli con Marina Rei poi dj, mentre il 2 gennaio si chiude il quadro con altri due siciliani emergenti: Colapesce e Di Martino. In tutto si tratta di Duecento eventi con artisti locali che si esibiranno in numerose location della città da Piazza Cairoli a Cristo Re e grandi nomi in piazza duomo con l’atteso concerto di Capodanno.