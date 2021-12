Il sindaco Pippo Midili ha visitato la sede Avis di Milazzo di via Gaetano Martino nel quartiere di San Giovanni. Il primo cittadino, accolto dal presidente Federico Silvestro e dal vice Francesco Urdì, ha espresso il suo plauso all’associazione per l’impegno che viene portato avanti non solo nel territorio cittadino ma in tutto il comprensorio, sottolineando la necessità che la cultura della donazione del sangue possa affermarsi sempre di più per non far mai mancare il sangue e il plasma per tutti quei malati che hanno bisogno di cure”.

Il presidente e il vicepresidente dell’Avis hanno auspicato che possa esserci una collaborazione da parte del Comune per consolidare la cultura del volontariato e del dono tra le nuove generazioni.