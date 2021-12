La raccolta che ha avuto un riscontro positivo ha riguardato gran parte delle associate di Aiutamamme donando giocattoli nuovi. I doni saranno distribuiti attraverso i referenti delle due parrocchie che seguono le famiglie disagiate. Prossimamente l’associazione in collaborazione con l’assessore Magistri distribuirà i giochi alle famiglie seguite dai servizi sociali (nella quale viene svolta l attività di educativa domiciliare).

Ritorna anche quest’anno la raccolta di doni organizzata dall’associazione Aiutamamme di Milazzo. Quest’anno oltre trecento giochi nuovi sono stati raccolti grazie agli associati che sono stati destinati alle famiglie seguite dalle parrocchie di San Papino, Sacro Cuore ed ai servizi sociali che seguono le famiglie indigenti del comprensorio. «Da presidente – dice Laura Lombardo – non posso che ringraziare, nonostante questo periodo pandemico che stiamo attraversando e con le gravi crisi finanziarie che hanno colpito molte famiglie, tutte le mamme che hanno partecipato all’iniziativa».

Associazione Aiutamamme, arrivano trecento giochi per le famiglie bisognose di Milazzo

