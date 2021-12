Resterà aperto al pubblico fino al 22 dicembre il tradizionale mercatino natalizio di beneficenza promosso dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Milazzo. Quest’anno, a ospitare l’ormai storico appuntamento con la solidarietà locale, è il loro spazio associativo in via Nino Riolo 51, nei pressi del Duomo. Un mercatino di Natale ben noto in città dove, già dal 1935, il Gruppo Vincenziano è presente e opera. Lo scorso anno sono stati celebrati gli ottant’anni di attività solidale svolta a Milazzo, facendo del Volontariato Vincenziano uno tra i più antichi sodalizi di carità della città mamertina.

A caratterizzare la mostra – mercato, la possibilità di apprezzare e acquistare articoli, per lo più, realizzati a mano dalle socie. Piccoli lavori artigianali il cui ricavato verrà impiegato dalla San Vincenzo per supportare le numerose richieste di sostegno che, quotidianamente, provengono dalle famiglie del luogo. Non solo aiuto materiale, ma anche conforto spirituale quello offerto dal Volontariato Vincenziano, così come previsto dagli insegnamenti del loro fondatore, San Vincenzo de Paoli.

Sarà possibile visitare il mercatino dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19.30, tutti i giorni fino a mercoledì 22 dicembre.

Pierpaolo Ruello