Il distretto socio sanitario D27 seleziona 1 4 assistenti sociali per lo svolgimento di quanto previsto nella programmazione del Piano di zona 2013-15 e nel Piano di attuazione locale ( fondo povertà 2018 e 2019). Un incarico esterno di personale specializzato che sarà utilizzato nei Comuni del distretto. Sul sito del Comune e in allegato al presidente comunicato l’Avviso concernente le modalità di partecipazione. Le istanze vanno presentate entro le ore 12 del 27 dicembre. «Il reclutamento di questi professionisti – dice l’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri – è un passo importante nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà. Andranno a svolgere un’importante azione di supporto ai servizi sociali comunali».

