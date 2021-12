Milazzo, domenica inaugurazione mostra di pittura e dell’installazione della Natività in via Medici

Milazzo, domenica inaugurazione mostra di pittura e dell’installazione della Natività in via Medici

L’assessorato ai Beni culturali in collaborazione con l’associazione Milarte promuove dal 12 dicembre al 6 gennaio 2022 la collettiva di pittura “Arte in Galleria”, all’interno del palazzo Gemelli di via Medici, esporranno gli artisti Mariagrazia Toto, Maria Teresa Giunta, Maurizio Guerreschi, Giovanni Fantauzzo, Tarcisio Merenda, Mimmo Sant’Angelo e Pino Nicosia.

Domenica alle 18 è prevista l’inaugurazione alla quale interverranno il sindaco Pippo Midili, l’assessore alla Cultura, Francesco Alesci e l’ensemble vocale “Cantica Nova”. Nell’occasione sarà anche installata la Natività realizzata in cartapesta dall’artista Tarcisio Merenda.