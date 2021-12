Dal 2 dicembre il conferimento dei rifiuti nel comune di Milazzo doveva essere effettuato solo attraverso i nuovi kit con codice a barre consegnati al singolo utente dalla Caruter, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, ma così non è stato. Secondo il comunicato dell’amministrazione Midili i rifiuti conferiti in contenitori diversi non sarebbero stati ritirati a partire da quella data ma pare che “la svolta” sia stata posticipata.

A sollevare la questione è stato il consigliere comunale Damiano Maisano. «Da quello che mi risulta la raccolta prosegue come sempre – sostiene l’esponente della Lega che la prossima settimana presenterà una interrogazione in merito – a quanto pare la distribuzione dei kit è andata a rilento e circa il 50% delle utenze non ha ritirato i contenitori nelle piazze dei quartieri. Un mezzo fallimento».

Secondo alcune fonti le utenze dotate di kit sarebbero solo poco più di 5 mila su 13 mila complessive (all’interno della Caruter alzano l’asticella e sostengono siano oltre 7 mila). La distribuzione si èsarebbe “inceppata” di certo con i condomini. Ad oggi sarebbero circa 200 quelli dotati dei carrellati con il codice a barre. Gli amministratori degli immobili hanno presentato la richiesta al Comune ed attendono.

A destare preoccupazione è la futura applicazione della cosiddetta “Tariffa puntuale” tramite cui l’utente dovrebbe pagare solo quello che smaltisce ed avere benefici per la raccolta della frazione differenziata svolta. Per i condomini con più di sei utenze il carrellato sarà unico per frazione e la bolletta inviata al condominio che poi la ripartirà ai proprietari dei singoli appartamenti o loro affittuari. Una scelta che, quando sarà applicata, farà di certo discutere per le disparità che si potrebbero creare.