Il 10 dicembre la manifestazione proseguirà con quattro masterclass con altrettanti professionisti dello spettacolo. Dalle 9.00 alle 10.45 l’attore Maurizio Marchetti, nel cast dell’ultimo film di Pif, presso l’Istituto Da Vinci, terrà una masterclass dialogando col giornalista Marco Bonardelli. A seguire, nello stesso istituto (11.30-13.30), il regista Francesco Cannavà, autore del documentario “Space Beyond” – dedicato alla missione Beyond dell’astronauta siciliano Luca Parmitano – incontrerà gli studenti per un dibattito sul film condotto sempre da Bonardelli. Nella stessa mattinata, i ragazzi del Guttuso alle ore 9.30 si confronteranno con l’attore Nicola Calì, interprete di Totò Riina ne “Il traditore” di Marco Bellocchio. Seguirà alle 11.30 un incontro con Francesco Salvo, esperto di cinema, regista e membro della giuria del Ciak Scuola Film Fest. L’evento vedrà la partecipazione di Beppe Manno.

Nella stessa mattina l’incontro con Fabio Schifilliti, presso l’Aula Magna del Guttuso. Autore di diversi corti e spot a carattere sociale, vincitore nel 2011 con “Tutto può cambiare” (realizzato con gli studenti del Liceo Scientifico Seguenza), il regista messinese ha illustrato la sua idea di cinema come arte sintonizzata sulla realtà e sulle diverse sfumature del vivere. Inoltre ha proposto spezzoni dai suoi corti realizzati nei laboratori di cinema tenuti presso il Dams di Messina, svelando dettagli tecnici e aneddoti sulla lavorazione. Un’iniziativa che ha unito nella creatività gli studenti dell’ateneo ai ragazzi del Seguenza, ottenendo una serie di riconoscimenti anche all’estero.

