Da settimane l’orario dei parcheggi a pagamento nelle vie della movida si è innalzato fino alle 2 di notte ma pochi lo sanno. A quanto pare molti credono si tratti di una tariffa valida solo nel fine settimana e non sette giorni su sette. Ed ecco che fioccano le multe. In una sola serata si sarebbe toccato il record di 80 verbali (di cui 12 euro vanno alla ditta). Le vie interessate sono la via Marina Garibaldi (dal porto fino a Vaccarella), la via Cristoforo Colombo e la zona del Borgo.

Situazione che mette a serio rischio anche l’incolumità degli stessi parcheggiatori che spesso si ritrovano ad effettuare il servizio di controllo in una sola unità. Il popolo della movida è composto da giovani che – in particolar modo dopo la mezzanotte – non sempre sono lucidi per via dell’alcol assunto e le intemperie sono all’ordine del giorno.

Il servizio notturno, comunque, sembra funzionare solo nel fine settimana con un respiro di sollievo da parte della società che gestisce il servizio sperimentale per conto del comune. Dal lunedì al giovedì c’è il deserto. Non si sa se dal punto di vista economico il servizio regge (i dati sui ticket emessi non sono stati mai forniti fino ad oggi). Ma da quando è stato attivato il servizio di pagamento tramite carte elettroniche e con l’app più diffusa (Easypark) pare che le polemiche siano scemate e, lentamente, il milazzese, si stia abituando a pagare la sosta.