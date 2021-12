La prima colonnina pubblica di ricarica per veicoli elettrici sarà installata nella Piana. L’amministrazione comunale, dopo aver firmato nei mesi scorsi il protocollo d’intesa con la società Be Charge di Padova, ha disposto l’installazione in piazza Campanile a San Pietro.

Si tratta del primo di una serie di interventi di posizionamento di queste infrastrutture finalizzati ad agevolare l’acquisto di mezzi elettrici da parte dei cittadini. I lavori per l’installazione della colonnina inizieranno nei giorni e non comporteranno oneri per il Comune.

Stesso discorso, a breve, anche per quella che la Duferco energia spa, dovrà installare in piazza 25 Aprile, dopo che il sindaco Pippo Midili ha stipulato il contratto applicativo con la Regione Sicilia e la stessa società. Un intervento che rientra nella progettualità del governo regionale che ha inserito dodici comuni delle aree metropolitane di Catania e Messina. Un primo passo per dare attuazione al Piano regionale per la mobilità elettrica in Sicilia.

A Milazzo sino ad ora le uniche colonnina di ricarica sono quelle, private, presenti al Parco Corolla. Ulteriori richieste di installazione di centraline sono state presentate da altre associazioni e sono al vaglio degli uffici.