Donne vittime di violenza, al via l’iniziativa solidale “Insieme è più buono” del Cirs

MESSINA. Venerdì 3 dicembre, alle 19, nella sede della Casa Famiglia del Cirs verrà presentata l’iniziativa solidale natalizia “Insieme è più buono”. Una campagna di vendita di panettoni artigianali che ha coinvolto l’Istituto Antonello, l’Its Albatros, Confesercenti, Asso Panificatori e Pasticceri di Messina. I panettoni sono stati realizzati dai docenti e dagli studenti dell’Istituto Antonello con il supporto di Asso Panificatori, mentre il packaging è stato curato dalle ragazze ospiti delle case famiglia del Cirs.

All’evento del 3 dicembre saranno presenti anche gli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa acquistando i panettoni che regaleranno ai loro dipendenti per Natale.

Il ricavato della vendita viene interamente devoluto al Cirs per sostenere la formazione e il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e in stato di disagio della nostra struttura.