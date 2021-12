Presentata dal consigliere comunale Antonio Foti un’interrogazione al sindaco sul Piano Comunale Amianto. L’esponente politico chiede di conoscere quale sia lo stato attuale e l’iter amministrativo riguardante la predisposizione del Piano Comunale Amianto e se sono stati trasmessi sul tema appositi atti di indirizzo agli Uffici. Ed ancora se l’assessorato all’ambiente intende avviare una campagna di informazione sul rischio amianto tesa ad acquisire elementi oggettivi utili al censimento e alla mappatura del territorio nell’ottica di una eventuale predisposizione ed elaborazione del Piano. «Una questione che è stata oggetto di un confronto ed una discussione nel precedente Consiglio Comunale – sottolinea Foti – e che merita oggi, vista l’importanza e il quadro normativo di riferimento, di essere ripresa e trattata nuovamente in Consiglio Comunale».

