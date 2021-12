Consulta dello Sport, sabato a Palazzo D’Amico si parla di “nuovi finanziamenti per le Asd e Ssd”

Un convegno per discutere di fiscalità e sulle possibilità di reperire finanziamenti per le Asd e Ssd, sul “nuovo” registro Coni e su altre tematiche riguardanti le società sportive. L’iniziativa, a cura della Consulta dello Sport con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Milazzo, è in programma sabato 4 dicembre, alle 10, a Palazzo D’Amico.

Interverranno Aldo Campo, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Barcellona e il Gianluca D’Antoni, responsabile Istituto per il Credito Sportivo del settore Sud.