Una milazzese alla finale di Tu si que vales, la trasmisisone di Canale 5. Si tratta di Martina La Malfa che si esibirà, stasera, sabato 27 novembre, assieme al gruppo LadiesSoprano che sin dalla prima puntata hanno colpito la giuria composta Da Maria de Filippi, Sabrina Ferilli, Jerry Scotti e Rudy Zerbi per la per la loro bravura nel canto lirico.

Martina, 32 anni, ha cominciato gli studi con la mamma Rosaria Conte, insegnante di canto. Si è diplomata in canto lirico al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina e conseguito anche la Laurea in Logopedia. Spazia in un repertorio che va dalla musica classica al genere pop-lirico. Si è esibita in numerosi teatri siciliani e negli anni ha acquisito padronanza scenica data dall’intensa attività concertistica in varie città italiane e straniere ottenendo grandi consensi e riconoscimenti. Stasera si esibirà con il quartetto LadiesSoprano composto con Deborah Solange Martinez, Silvia Pepe e la messinese Veronica Cardullo nato grazie all’intuizione dell’insegnante di canto Daria Masiero

«Siamo davvero emozionate di questo traguardo, è stata una bellissima esperienza per tutte noi e ci farebbe piacere se ci accompagnaste nella visione del programma – dice Martina rivolgendosi a tutti i milazzesi – Vorremmo invitarvi a supportarci a traverso il tele voto, inviando un SMS al 477.000.4 con il nostro nome o il nostro codice che leggerete in Tv».

GUARDA QUI L’ESIBIZIONE DI MARTINA LA MALFA CON IL QUARTETTO LADIES SOPRANO NELLA PRIMA PUNTATA DI TU SI QUE VALES