Decine di migliaia di euro pagati dai turisti agli operatori alberghieri di Milazzo di cui non si hanno notizie. A sollevare la questione sono stati gli assessori allo sviluppo economico Maurizio Capone e al Bilancio, Roberto Mellina e dall’esperto al turismo Gaetano Nanì nel corso di un incontro con gli albergatori cittadini ed i titolari di B&B sull’imposta di soggiorno.

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare la categoria, ricordando il ruolo di “incaricato di pubblico servizio” del titolare della struttura ricettiva, nel momento in cui riscuota dal turista la quota prevista e l’obbligo di versarla nei tempi previsti dal regolamento comunale nelle casse di palazzo dell’Aquila.

Capone, Mellina e Nanì hanno anche assicurato un supporto attraverso la messa a disposizione di un programma che permetterà una migliore interazione con l’apparato burocratico comunale.

“Purtroppo all’incontro hanno partecipato pochissimi operatori – hanno affermato gli amministratori – perdendo una occasione importante per avere contezza di come sarà organizzato questo servizio e soprattutto apprendere della disponibilità dell’Amministrazione di mettere a disposizione degli albergatori un programma, garantendo anche, senza alcun costo, la formazione, per consentire una corretta contabilizzazione dell’imposta e il versamento nel rispetto dei tempi, evitando così di accumulare ritardi che possono poi essere motivo di omissione con conseguenze pesanti in quanto come è noto i titolari di alberghi o di bed and breakfast assumono, con riguardo all’obbligo di esigere le somme dovute dai turisti, la duplice veste di “incaricati di pubblico servizio”, a cui sono potenzialmente ascrivibili una serie di reati contro la pubblica Amministrazione, e di “agenti contabili”, in quanto gestiscono denaro pubblico per conto dei Comuni».

DIETRO LE QUINTE. Gli amministratori comunali puntano su turismo ma dopo avere sfrattato il Servizio Turistico Regionale di dai locali comunali di Piazza Caio Duilio non rimane nessuno sportello informativo pubblico a disposizione dei vacanzieri.