Nella sala consiliare è stata presentata l’iniziativa per la donazione di pacchi spesa alle famiglie bisognose del distretto, voluta dal gruppo di ciclisti “Gli amici di Gibo” che lo scorso giugno hanno organizzato una “pedalata solidale” proprio per raccogliere dei fondi nei confronti degli indigenti. “Adesioni oltre ogni aspettativa – ha detto l’ideatore dell’iniziativa Giovanni Bono ­ con ben 155 ciclisti ciascuno dei quali ha versato una quota, che sommata, ha permesso di confezionare 250 pacchi natalizi”.

Milazzo, l’iniziativa solidale degli “Amici di Gibo”: 250 pacchi natalizi per gli indigenti

