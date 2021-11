Il consigliere comunale Pippo Doddo ha comunicato la decisione di aderire al gruppo Misto. Lo ha fatto con una nota nella quale ufficializza il distacco dalla lista “Insieme per Milazzo”, facente parte della coalizione con candidato sindaco Giuseppe Midili. «Gli accordi presi in seno alla coalizione – afferma Doddo – erano, che alla lista sarebbe toccato un assessore, cosi come espressamente dichiarato in campagna elettorale, indicando anche il nominativo del componente. Tali accordi non sono stati rispettati. Pur tuttavia, si è deciso collegialmente di continuare il percorso intrapreso con la coalizione stessa, per il bene della città . Ad un anno dall’insediamento, con il nutrito gruppo di amici che mi sono stati vicini, abbiamo inteso fare una analisi dell’attività svolta in consiglio che ci ha visto protagonisti con mozioni ed interrogazioni che avevano come unico scopo, il bene di Milazzo.

Nel ribadire l’appartenenza alla maggioranza che si è riconosciuta nel programma del sindaco Midili, dopo un’attenta e ponderata riflessione, siamo giunti alla considerazione che l’attività mia e dell’intero gruppo, può essere svolta in maniera più efficace da una posizione neutrale».

DIETRO LE QUINTE. Gli accordi elettorali prevedevano la nomina ad assessore del dottore Franco Cusumano in rappresentanza della lista “Insieme per Milazzo”. La nomina non è mai arrivata poichè, dopo la vittoria elettorale, gli alleati “scoprirono” che occorrevano almeno due consiglieri eletti per avere un rappresentante nell’esecutivo. Criterio che poneva fuori dalla giunta anche Fratelli d’Italia, partito che però registrò un repentino passaggio di Franco Russo, fedelissismo del sindaco Midili, poche ore prima delle nomine. Ma non tutti rimasero contenti in Fratelli d’Italia. A sperare nell’assessorato era Carmelo Torre, uno dei fautori della lista, ma che fu messo da parte a favore della prima dei non eletti, Beatrice De Gaetano.