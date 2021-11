Violenza sulle donne, oggi in via Medici punto informativo della Polizia per la campagna “Questo non è amore”

Violenza sulle donne, oggi in via Medici punto informativo della Polizia per la campagna “Questo non è amore”

Oggi, giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la Questura di Messina allestirà a Milazzo un punto informativo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa delicata tematica. La Questura, in sinergia con i Commissariati e alle locali associazioni anti-violenza, ha organizzato diversi punti informativi, in tutta la provincia per condividere in modo chiaro e semplice la campagna “Questo non è amore” della Polizia di Stato.

A Milazzo potrete avvicinare gli agenti del commissariato di Milazzo per essere informati o chiedere assistenza in via Medici a partire dalle ore 16.