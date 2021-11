Al termine del procedimento penale, i giudici calabresi hanno disposto la condanna a 4 anni, applicante le attenuati generiche così come richiesto dell’avvocato difensore Tommaso Calderone.

Il poliziotto, in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, era stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Locri, lungo la strada di grande comunicazione Jonio Tirreno che collega Rosarno a Marina di Gioiosa Jonica. Era diretto con la famiglia verso una vacanza sulla costa jonica, ma ad un controllo, dopo aver esibito una fotocopia del tesserino di riconoscimento, si è mostrato da subito agitato, destando il sospetto nei militari dell’Arma. Sottoposto a perquisizione, insieme ai colleghi della Polizia di Stato, sono stati trovate abilmente occultate all’interno di un doppio fondo ricavato dietro il vano portaoggetti le confezioni plastificate da circa 1 chilo ciascuna, per complessivi 7,5 chili di cocaina.

Ad un posto di blocco era stato trovato con 7,5 chili di cocaina e rischiava fino a 8 anni di carcere. Si è conclusa con una condanna a 4 anni il processo a carico di un poliziotto domiciliato a Milazzo B.C. di 41 anni e arrestato in Calabria nell’agosto 2020 con 7,5 chili di cocaina nella sua macchina.

Era stato arrestato in Calabria con 7,5 chili di cocaina: condannato poliziotto residente a Milazzo

Era stato arrestato in Calabria con 7,5 chili di cocaina: condannato poliziotto residente a Milazzo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.