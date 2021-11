“In piedi davanti a una Donna”. E’ questo il titolo dello spot realizzato dall’ Orchestra della Scuola Media ad indirizzo musicale Luigi Rizzo di Milazzo, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il tema del breve video, che ha visto impegnati gli allievi delle classi di Pianoforte, Chitarra, Clarinetto e Flauto traverso, ha lo scopo di sollecitare consapevolezza e sensibilizzazione rispetto a questo tema scottante a partire già dal mondo della scuola. Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa la dirigente scolastica Alma Legrottaglie e i docenti di strumento musicale Benedetta Bombara (pf), Betty Freni (ch), Agata Feudale Foti (cl) e Fabio Sodano (fl).

