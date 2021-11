Il direttore delle Poste di Milazzo, da oggi è in pensione. Chiude una brillante carriera a Milazzo, città dove ha trascorso gli ultimi quindici anni di attività, facendosi apprezzare per professionalità e rispetto della clientela. Questa mattina Caruso ha voluto salutare e ringraziare il sindaco Pippo Midili per la collaborazione e la disponibilità da sempre offerta nel corso di un breve incontro svoltosi a palazzo dell’Aquila.

