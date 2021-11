Alla Asd Svincolati Milazzo arriva il play-guardia lituano Deividis Sabeckis. Classe 1991 , 192 cm, nasce a Kaunas, in Lituania, e muove i primi passi nel mondo della palla a spicchi nella sua città natale, precisamente nell’Arvydas Sabonis Basketball School, dove cresce cestisticamente durante tutto il suo percorso giovanile.

La sua carriera da giocatore professionista lo ha visto militare per quattro stagioni nella NKL (seconda lega nazionale lituana) prima dell’avventura in Germania a Dusseldorf. Nella stagione 2016/2017 approda in Italia al Pontevecchio Bologna in Serie C Gold e nelle stagioni a seguire veste da protagonista le maglie della Talos Basket Ruvo, N.P. Ceglie, Nuova Matteotti Corato e Farnese Pallacanestro Campli. Ora a Milazzo.