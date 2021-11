L’ingresso è consentito esclusivamente in lista o con tavolo e con green pass obbligatorio.

L’appuntamento per la prima serata di questo nuovo evento è alle 23, all’Ex Pirelli, noto luogo di ritrovo di Villafranca Tirrena che nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione di giovani e non provenienti da tutta la provincia di Messina.

Sale (e non per il Covid) la “Febbre del Venerdì Sera” . Dal 26 novembre, infatti, sarà possibile scatenarsi seguendo il ritmo di twist, rock’n’roll, surf, disco 80 e 90. Più l’immancabile musica italiana. “ Il Venerdì Iconic ” è proprio questo. Un tuffo nel passato con una scelta musicale dei Dp Bros che spazierà dagli anni 70 ai 90.

Area ex Pirelli, a Villafranca scoppia la “Febbre del Venerdì Sera”

Area ex Pirelli, a Villafranca scoppia la “Febbre del Venerdì Sera”

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.